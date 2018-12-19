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Полный цикл прелюдий Шостаковича прозвучит впервые в Петербурге
Вчера, 8:04
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lesjasap

Полный цикл прелюдий Шостаковича прозвучит впервые в Петербурге

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Современные музыканты отдадут дань гению Шостаковича сыграв его прелюдии.

В Петербурге впервые прозвучит полный цикл из 24 прелюдий, созданных композитором Шостаковичем. Музыканты сыграют творения мастера в зале, в котором при жизни автора состоялись камерные премьеры его работ.

Вечером 12 февраля исполнители выйдут на сцену малого зала филармонии. Об этом рассказал профессор Венской консерватории, пианист Евгений Синайский. Он выступит дуэтом со скрипачем Сергеем Догадиным. Музыканты хотят в первозданном виде вернуть шедевр в город, в котором он был написан.

Фото: Pixabay.com


 

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Теги: дмитрий шостакович, классика, малый зал, прелюдии, филармония
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Культура, Музыка,

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