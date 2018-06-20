"Метрострой" не смог отсудить у Смольного 850 млн рублей

Компания требовала неустойку по госконтракту на выполнение работ по строительству Фрунзенского радиуса метрополитена.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти не удовлетворил иск "Метростроя" к Смольному. Компания требовала от властей города неустойку в размере 850 млн рублей. Информация появилась в карточке дела на портале "Электронное правосудие".

Согласно материалам дела, "Метрострой" хотел взыскать с правительства Петербурга деньги за невыполнение требований по госконтракту, который был заключен в марте 2014 года. Согласно этому документу, компания должна была построить новые станции Фрунзенского радиуса метрополитена. Стоимость контракта равна 33,9 млн рублей.

В начале года у "Метростроя" начались разногласия с городскими властями. Компания задолжала работникам зарплату, а также сорвала все сроки по строительству новых станций метро. Сейчас на рассмотрении арбитража еще несколько исков с финансовыми претензиями сторон друг к другу.

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Фото: Piter.TV