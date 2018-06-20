Петербуржец получил 19 лет строгача за поджог бывшей и ее любовника

Влюбленные скончались на месте происшествия.

Санкт-Петербургский городской суд огласил свой приговор в отношении 41-летнего Александра Цикунова, которого обвиняли в убийстве и умышленном повреждении имущества. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба городских судов.

Инцидент случился 4 февраля 2018 года в пять часов утра в квартире на первом этаже дома №13 по Карташихиной улице. Подсудимый рассказал следователям, что услышал стоны своей возлюбленной, приревновал, разбил стекло и достал зажигалку. После поджога ревнивец сбежал. Мужчину зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения.

Пожарных вызвали соседи. На месте ЧП обнаружили тела женщины и мужчины. Поджигателя удалось задержать в тот же день в десяти минутах ходьбы на Опочининой улице.

Суд признал Цикунова виновным и приговорил его к 19 года в колонии строго режима. Кроме того, мужчина должен выплатить миллион как компенсацию морального вреда и 200 тысяч рублей как плату за спаленную квартиру.

Ранее мы писали, что в Петербурге осудили мужчину за смерть школьницы на наркотической вписке.

Фото: Объединенная пресс-служба городских судов