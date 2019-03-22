"Метрострой" наймет юристов за 32 миллиона рублей для банкротства

Соответствующая запись появилась на сайте госзакупок несколько дней назад.

В понедельник, 7 июня, компания АО "Метрострой Северной Столицы" открыла прием заявок на участие в оказании юридических услуг, связанных с банкротством компании.

Информацию о найме юристов опубликовали на сайте государственных закупок в прошлый четверг, 3 июня. Начальная цена контракта – 32,3 миллиона рублей. Подрядчик должен подготовить заключение, которое связано со стратегией действий "Метростроя" в рамках дела о банкротстве. Специалисты предоставят интересы "МСС" и будут сопровождать передачу имущества старой организации новой.

Заявки принимают до 16 июня, итоги подведут 22 июня.

Ранее мы писали, что заседание суда по банкротству "Метростроя" проведут летом.

Фото: Pixabay