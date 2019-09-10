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Стало известно, кто является гендиректором новой компании-метростроителя в Петербурге
Сегодня, 20:20
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nadezhda_sib

Стало известно, кто является гендиректором новой компании-метростроителя в Петербурге

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В должность он вступил с пятницы 18 декабря.

Владимир Шмидт стал гендиректором новой компании, которая будет заниматься строительством метрополитена в Петербурге.  Он вступил в должность с 18 декабря. Информация об этом содержится на сайтах по проверке и анализу российских юридических лиц. 

Речь идет об АО "Метрострой Северной столицы", которую учредила Группа ВТБ. 65% акций принадлежит Петербургу. Организация была создана для обеспечения бесперебойного и непрерывного строительства объектов метрополитена в Петербурге. В первую очередь она занимается проектированием, строительством и реконструкцией объектов метрополитена.

В прошлом Владимир Шмидт был первым заместителем председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры города, а после был гендиректором ЗАО "Пилон". 

Фото: Валерий Шмидт / Одноклассники

Теги: гендиректор, метрострой северной столицы, шмидт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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