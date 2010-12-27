"Петербургский метрополитен" показал дизайн новых "Подорожников"

Божья коровка "улетела" с карточек, уступив место видам Петербурга.

Как мы писали ранее, в Петербурге анонсировали выпуск обновленных карты и брелока "Подорожник". По информации пресс-службы ГУП "Петербургский метрополитен", новый дизайн посвящен Дню работника автомобильного и городского общественного транспорта, он отмечался в России в минувшее воскресенье.

Карта и брелок сменили бело-зеленую гамму на серо-голубую. Лист подорожника с божьей коровкой уступил место коллажу из силуэтов главных достопримечательностей Петербурга, таких как шпиль Адмиралтейства, Ростральная колонна, Исаакиевский и Казанский соборы, статуя Медного всадника. Сине-голубо-белые очертания петербургских громад разбавляет летняя зелень деревьев и цветные изображения всех видов общественного транспорта города – автобуса, трамвая, троллейбуса и поезда метро.

Отмечается, что тираж носителей обновленных "Подорожников" ограничен.

В начале месяца мы рассказывали, что проездной "Подорожник" пополнили в автобусе свыше 50 тысяч раз.

Фото: пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен"