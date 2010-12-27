Проездной "Подорожник" пополнили в автобусе свыше 50 тысяч раз

Петербуржцы начинают проявлять интерес к новой технологии.

Электронный билет "Подорожник" в Петербурге пополнили более 50 тысяч раз. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту, которая ссылается на данные "Пассажиравтотранса". Специалисты подсчитали, что средняя сумма пополнения единого электронного ресурса составила 420 рублей.

Напомним, что услуга в наземном общественном транспорте стала доступна с декабря 2018 года. К первому сентября пассажиры произвели 51,9 тысяч активаций билета на общую сумму в 21,2 миллиона рублей. Наибольшее количество операций зафиксировано в апреле, мае и августе.

Ранее Piter.tv писал о том, что "Подорожник" начинает действовать на автобусных маршрутах между Сосновым Бором и Петербургом.

Фото: ГКУ "Организатор перевозок"

