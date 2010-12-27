"Подорожник" начинает действовать на автобусных маршрутах между Сосновым Бором и Петербургом

Напомним, пилотный проект по использованию проездного билета на автобусных маршрутах между Петербургом и областью стартовал в Кудрово в мае прошлого года.

Электронный проездной билет "Подорожник" начинает действовать на автобусных маршрутах между Сосновым Бором и Санкт-Петербургом.

С октября петербуржцы и жители атомграда могут воспользоваться "Подорожником" в автобусах: 401 (Сосновый Бор — "Автово"), 402 (Сосновый Бор — "Парнас"), 403 (Сосновый Бор — "Купчино") и 401А (Сосновый Бор — "Автово").

Кроме того, на маршруты 401 и 402 до конца года выйдут 22 новых больших комфортабельных автобуса, работающих на природном газе. Салоны машин оборудованы мягкими креслами, ремнями безопасности, индивидуальными регулировками вентиляции и освещения для каждого пассажира. Вместимость каждого автобуса составляет 45 мест, пять автобусов начнут курсировать уже на этой неделе.

"Область продолжает переход на систему безналичной оплаты проезда, которая сегодня востребована жителями. В первую очередь мы это делаем на наиболее востребованных маршрутах, связывающих наш регион с городом", — подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Напомним, пилотный проект по использованию "Подорожника" на автобусных маршрутах между Петербургом и областью стартовал в Кудрово в мае прошлого года. За полтора года количество поездок, совершенных с помощью электронного билета, превысило два миллиона.

Источник: пресс-служба ЛО