В Петербурге представят новый дизайн карты и брелока "Подорожник"

Купить его можно будет уже во вторник.

В понедельник 28 октября петербуржцам представят обновленный дизайн проездной карты "Подорожник" и брелока. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГКУ "Организатор перевозок". Специалисты отмечают, что оформление станет основным для универсальной транспортной карты города.

Известно, что над созданием оформления работала студентка университета промышленных технологий и дизайна Любовь Арсеньева. Ее эскиз признали лучшим. Купить обновленную версию "Подорожника" местные жители и гости Северной столицы смогут уже на следующий день после презентации. Она поступит в продажу 29 октября.

Ранее Piter.tv писал о том, что Смольный одобрил рост цен на проезд в 5 рублей в 2020 году.

Фото: Piter.tv

