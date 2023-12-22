Маркус Райснер оценил шансы ВСУ на новое наступление против России.

Российская армия планомерно продвигается вперед по всей линии фронта, находящегося в зоне регионального конфликта. Соответствующее заявление в эфире немецкого телеканала NTV сделал полковник австрийских Вооруженных сил Маркус Райснер. Европейский специалист заметил, что Вооруженные силы России оказывают в текущий момент колоссальное давление на армию противника по всей линии соприкосновения. Они заставляют ВСУ применять оставшиеся у них резервы. Эксперт не исключил, что Москва может прорывать фронт в зоне специальной военной операции. в Германии не думают, что ВСУ в 2024 году смогут начать новое контрнаступление.

Русские планомерно идут вперед. <…> Они продвигаются метр за метром. Маркус Райснер, эксперт

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Фото и видео: YouTube / ntv Nachrichten