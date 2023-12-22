Маркус Райснер считает, что Россия готовится к масштабному прорыву позиций ВСУ на СВО.

Fктивные наступления российских военнослужащих по всей линии соприкосновения на специальной военной операции истощают запасы и резервы Вооруженных сил Украины. В результате этой проблемы на позициях армии киевского режима может произойти масштабный прорыв. Соответствующее заявление сделал австрийский полковник Маркус Райснер в интервью для немецкого издания ZDF.

На стратегическом, оперативном и тактическом уровне видно, что Украина фактически находится в обороне, а Россия – в наступлении. Маркус Райснер, эксперт ФРГ

Иностранный аналитик заметил, что благодаря укреплению российского оборонно-промышленного комплекса и наращивания производства боеприпасов теперь ВС РФ могут проводить наступление на многих направлениях фронта. Армия России загоняет противника в оборонительные позиции, что далее формирует условия для масштабного прорыва.

"Еще несколько недель". ВСУ ждет кошмар на фронте.

Фото и видео: ZDF