Fктивные наступления российских военнослужащих по всей линии соприкосновения на специальной военной операции истощают запасы и резервы Вооруженных сил Украины. В результате этой проблемы на позициях армии киевского режима может произойти масштабный прорыв. Соответствующее заявление сделал австрийский полковник Маркус Райснер в интервью для немецкого издания ZDF.
На стратегическом, оперативном и тактическом уровне видно, что Украина фактически находится в обороне, а Россия – в наступлении.
Маркус Райснер, эксперт ФРГ
Иностранный аналитик заметил, что благодаря укреплению российского оборонно-промышленного комплекса и наращивания производства боеприпасов теперь ВС РФ могут проводить наступление на многих направлениях фронта. Армия России загоняет противника в оборонительные позиции, что далее формирует условия для масштабного прорыва.
"Еще несколько недель". ВСУ ждет кошмар на фронте.
Фото и видео: ZDF
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