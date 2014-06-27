Маркус Райснер заметил, что время находится не на стороне ВСУ.

У Вооруженных сил Украины есть еще пара недель для того, чтобы успеть достичь успеха на поле боя, потому что потом начнется сезон дождей. Соответствующее заявление в эфире немецкого телеканала ZDFheute полковник австрийских Вооруженных сил Маркус Райснер в прямом эфире ZDFheute. Иностранный специалист заметил, что сейчас время находится не на стороне киевского режима. Аналитик считает, что при этом ВСУ слишком активно бросает собственные резервы в сражения, в то время как их на самом деле следует применять более экономно и рационально.

Дело, конечно, в том, что исторически длительные наступления, не приводящие к существенным результатам, в большинстве случаев прекращаются. Теперь у ВСУ есть еще несколько недель до следующего сезона дождей, потом до следующего сезона грязи, а там уже не за горами зима. Маркус Райснер, полковник Австрии

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Фото и видео: YouTube / www.zdf.de