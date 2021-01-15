Смешанный маршрут из Петербурга до Кронштадта с остановкой в Петергофе с использованием железнодорожного и водного транспорта организован с 17 июля на летний период.

"Метеоры" до Кронштадта будут делать остановку в Петергофе. Смешанный маршрут из Петербурга до Кронштадта с остановкой в Петергофе с использованием железнодорожного и водного транспорта организован с 17 июля на летний период. Об этом сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги.

"Метеоры" из Петербурга до Кронштадта через Петергоф будут курсировать ежедневно. Отправление от пристани "Спуск со львами" в 14:30, остановка в Петергофе с 15:10 до 15:15 и прибытие на Зимнюю пристань Кронштадта в 15:45.

Приобрести билеты как на мультимодальный маршрут, так и отдельно на поездку на "Метеоре" можно на сайте ОАО "РЖД", в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", билетных кассах АО "СЗППК".

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Фото:Telegram / Спб-Главный