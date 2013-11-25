В Петропавловской крепости откроется бесплатная выставка о Китайской Восточной железной дороге

Стендовая выставка будет доступна с 18 июля на Соборной площади.

Музей железных дорог России открывает выставку, посвященную Китайской Восточной железной дороге, в Петропавловской крепости. Об этом сообщила пресс-служба ОЖД.

Рассказ о строительстве магистрали, перипетиях её работы и значении для Российской империи и Советской России разместится на восьми планшетах на территории Петропавловской крепости. Гости выставки узнают, как Китайская Восточная железная дорога связана с Великим Сибирским путём, какой крупный город на территории нынешнего Китая был основан Российской Империей, какую роль магистраль сыграла в Русско-японской и Первой мировой войнах.

Стендовая выставка будет доступна с 18 июля на Соборной площади Петропавловской крепости. Вход свободный.

Фото: Telegram / Спб-Главный