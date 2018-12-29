Председатель ЖСК на Черкасова три года получал зарплату за "мертвую душу"

Теперь современного Чичикова обвиняют по уголовной статье.

Сотрудник жилищно-строительного кооператива "Учитель" подозревается в хищении денежных средств. Должностным лицом заинтересовались представители прокуратуры и полиции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным инспекции, в заведении по улице Черкасова нашлась "мертвая душа", которая с 2014 по 2017 годы работала в ЖСК Калининского района и получала зарплату. Согласно сведениям прокуратуры, на самом деле "диспетчер" не выполнял обязанностей, а деньги за него регулярно получал председатель правления. После "увольнения" сотрудника подозреваемый также присвоил выплаты за три года неиспользованного отпуска.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчину обвиняют в мошенничестве в крупном размере.

Напомним, что "Метрострой" прокомментировал банкротный иск к компании.

Фото: Piter.tv