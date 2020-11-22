У "Электросилы" Mercedes столкнулся с каршерингом. Не обошлось без "Убойной силы"

Нарушительница получила административный протокол, сообщил очевидец.

"Мерседес" столкнулся с автомобилем каршеринга у станции метро "Электросила" в Петербурге. Видеозаписью с места происшествия 22 ноября поделился в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте" сам пострадавший аварии.

Мужчина рассказал, что из-за ремонта автомобиля пересел на каршеринг. Очевидец заснял на видео, как рулем иномарки показался ВИП-водитель, громко отчитавший водителя каршеринга. Сотрудники полиции, которые прибыли на место ДТП, выписали административный протокол нарушительнице ПДД, рассказал водитель. Он также добавил, что за рулем машины скорее всего была дочь киноактёра и продюсера Александра Тютрюмова ("Убойная сила") по имени Анна.

Ранее мы сообщали о том, что на проспекте Героев девушка сорвалась с высоты многоэтажного дома. В распоряжении Piter.tv оказалось видео с места происшествия.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург