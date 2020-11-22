На проспекте Героев девушка сорвалась с высоты многоэтажного дома

Информация о происшествии уточняется.

Днем в воскресенье, 22 ноября, стало известно о происшествии в Красносельском районе Северной столицы. О случившемся рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург". По предварительной информации от очевидцев, из дома №26/2 на проспекте Героев с 16-го этажа насмерть сорвалась девушка.

Информация о происшествии уточняется. В распоряжении Piter.tv оказалось видео с места происшествия.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге шеф-редактор журнала в ссоре со знакомым применила нож. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в правоохранительных органах.

Видео: Piter.tv