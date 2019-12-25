"Мегалайн" и Петербург подписали соглашение на 236 млрд рублей в рамках ПМЭФ

Деньги в глобальные проекты вложит инвестор.

Компания ООО "Мегалайн" заключила соглашение о сотрудничестве с правительством Петербурга. Организация представила на ПМЭФ несколько проектов.

Первый — экспериментальная зона на территории бывшего комплекса защитных сооружений "Горская". Второй — транспортно-пересадочный узел в районе метро "Старая Деревня".

По словам губернатора Александра Беглова, власти будут ждать реализации этих глобальных проектов. Общий объем инвестиций составит 236 млрд рублей.

Фото носит иллюстративный характер. Источник: Piter.TV