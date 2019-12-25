"Мегалайн" и Петербург подписали соглашение на 236 млрд рублей в рамках ПМЭФ

Компания ООО "Мегалайн" заключила соглашение о сотрудничестве с правительством Петербурга. Организация представила на ПМЭФ несколько проектов.
Первый — экспериментальная зона на территории бывшего комплекса защитных сооружений "Горская". Второй — транспортно-пересадочный узел в районе метро "Старая Деревня".
По словам губернатора Александра Беглова, власти будут ждать реализации этих глобальных проектов. Общий объем инвестиций составит 236 млрд рублей.
Фото носит иллюстративный характер. Источник: Piter.TV
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