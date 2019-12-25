  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
"Мегалайн" и Петербург подписали соглашение на 236 млрд рублей в рамках ПМЭФ
Сегодня, 13:47
245
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

"Мегалайн" и Петербург подписали соглашение на 236 млрд рублей в рамках ПМЭФ

0 0

Деньги в глобальные проекты вложит инвестор.

Компания ООО "Мегалайн" заключила соглашение о сотрудничестве с правительством Петербурга. Организация представила на ПМЭФ несколько проектов. 

Первый — экспериментальная зона на территории бывшего комплекса защитных сооружений "Горская". Второй — транспортно-пересадочный узел в районе метро "Старая Деревня". 

По словам губернатора Александра Беглова, власти будут ждать реализации этих глобальных проектов. Общий объем инвестиций составит 236 млрд рублей. 

Фото носит иллюстративный характер. Источник: Piter.TV

Теги: пмэф-2021, проект, транспортно-пересадочный узел
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии