"Мегафон" вложит 6 млрд руб. в исследования использования спутников для раздачи интернета

Испытания будут проходить как на земле, так и в космосе.

Компания "Мегафон 1440" ("дочка" основной компании) вложит 6 миллиардов рублей рублей в исследования использования низкоорбитальных спутников для раздачи интернета. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Компания будет заниматься прикладными исследованиями, разрабатывать технические решения, проводить испытания. Возглавит дочернюю фирму Алексей Шелобков, нынешний управляющий директор технологической компании Yadro. Известно, что он будет совмещать две должности.

На старте нового проекта костяк команды составят топ-менеджеры Yadro, специалисты "ЮэСэМ Телеком" и "Мегафона". Их задачи – разработать прототипы оборудования, выстроить эффективную экономическую модель, создать технологическую базу для спутников.

Известно, что испытания будут проходить как на земле, так и в космосе.

Ранее "Мегафон" купит 33,8% видеосервиса Start.

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