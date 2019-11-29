"Мегафон" купит 33,8% видеосервиса Start

Сделка будет состоять из двух этапов.

"Мегафон" покупает долю 33,8% в ООО "Диджитал медиа холдинг" (ДМХ) - головной компании холдинга Start. Мобильный оператор вложит в проект 5 миллиардов рублей в три года. Об этом сообщили в пресс-службе Мегафона.

Отмечается, что на данный момент ДМХ владеет 74% в Start"е и студии, которая занимается производством контента. Другая доля принадлежит "Газпром-медиа холдингу". После сделки доля "Мегафона" в видеосервисе и студии Start составит 25%.

Сделка будет состоять из двух этапов. При этом основная доля акций сохранится у нынешних акционеров и совладельцев компании. Отмечается, что после реализации сделка структурных изменений для Start"а не последует. Также не будет и эксклюзивных условий сотрудничества.

Аудитория Start - более 1 миллиона платящих пользователей, сервис доступен русскоговорящей аудитории по всему миру.

Ранее 4G-интернет стал доступен для жителей 150 поселков Ленобласти.

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