4G-интернет стал доступен для жителей 150 поселков Ленобласти

Теперь мобильным интернетом оператора на высокой скорости могут пользоваться десятки тысяч абонентов.

Стало известно о масштабном проекте модернизации LTE-сети в Ленинградской области, который реализует компания "МегаФон". 4G-интернет стал доступен для жителей 150 поселков региона, а мобильным интернетом оператора на высокой скорости могут пользоваться десятки тысяч абонентов. Об этом Piter.tv сообщили 23 октября в пресс-службе компании.

В сравнении с данными на конец 2019 года, число новых базовых станций с поддержкой LTE выросло на 10% – теперь их более 1000, существующая сеть "МегаФона" в Ленобласти также прошла модернизацию. Теперь с подключением еще почти 150 населенных пунктов диапазоне 1800 Мгц теперь работает максимально возможное число базовых станций, отметили в компании.

Директор отделения "МегаФона" в Петербурге и Ленобласти Владимир Бакалов обратил внимание, что мобильный интернет в настоящее время становится главным источником интернет-трафика. Каждый год растет спрос на цифровые услуги не только в крупных населенных пунктах, но небольших поселениях.

К примеру, число пользователей передачи данных в сети МегаФон в Петербурге и Ленобласти за последние три года выросло на 30%. И это больше, чем в среднем по России, где этот показатель составил 27% – добавил Бакалов.

Для комфортного время провождения в интернете необходима качественная инфраструктура связи – менно для этого и необходимы строительство, развитие и модернизация сети, сообщили в компании "МегаФон".

Компания стала лидером по скорости мобильного интернета не только в Петербурге и Ленинградской области, но и по всей стране. Средняя скорость скачивания в сети – почти 30 мегабит в секунду. Именно такие данные показало исследование международной компании Ookla. За полгода во всех регионах страны было изучено почти три миллиона замеров параметров сети, которые делали сами пользователи.

Фото: предоставлено компанией "МегаФон"