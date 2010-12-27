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"Мегафон" на "Академической" обокрали на миллион рублей
Сегодня, 10:36
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himif

"Мегафон" на "Академической" обокрали на миллион рублей

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Из салона вынесли 43 смартфона и несколько часов.

Салон "Мегафон" на Академической обеднел почти на миллион рублей. Около двух часов ночи в воскресенье в магазин проникли неизвестные и вынесли 43 телефона и двое часов, сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Охрана, отреагировавшая на сработанную сигнализацию в салоне на проспекте Науки, 19/2, обнаружила отжатую дверь и сломанную рольставню. Ущерб магазина составил 995 438 рублей, при этом сейфы из подсобки остались нетронутыми.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы рассказывали, что на складе российского интернет-магазина Apple закончились iPhone 11 Pro.

Фото: pixabay

Теги: кража, мегафон
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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