"Мегафон" на "Академической" обокрали на миллион рублей

Из салона вынесли 43 смартфона и несколько часов.

Салон "Мегафон" на Академической обеднел почти на миллион рублей. Около двух часов ночи в воскресенье в магазин проникли неизвестные и вынесли 43 телефона и двое часов, сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Охрана, отреагировавшая на сработанную сигнализацию в салоне на проспекте Науки, 19/2, обнаружила отжатую дверь и сломанную рольставню. Ущерб магазина составил 995 438 рублей, при этом сейфы из подсобки остались нетронутыми.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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