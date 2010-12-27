Также россияне раскупили iPhone 11 Pro Max и iPhone 11 зеленого и фиолетового цветов.

В понедельник, 30 сентября, стало известно, что на складе российского интернет-магазина Apple закончились iPhone 11 Pro. Об этом пишет газета "Коммерсантъ".

По словам инсайдеров, россияне также раскупили iPhone 11 Pro Max и iPhone 11 зеленого и фиолетового цветов. За первую неделю продаж в России продали более 40 тысяч устройств.

Следующая поставка iPhone 11 Pro и Pro Max ожидается в октябре. Россиянам придется ждать новенькие iPhone около 3-4 недель.

Напомним, что новый iPhone 11 в минимальной комплектации стоит 59990 рублей. Продажи смартфонов стартовали в стране 20 сентября.

Ранее Piter.TV рассказал о том, почему iPhone 11 не получил такой ажиотаж, как предыдущие модели.

Фото:Piter.TV