Они совместно с партнерами из этой страны создают СП для работы на телекоммуникационном рынке.

"Мегафон" и "ЮэСэМ Телеком" выходят на рынок Узбекистана. Как говорится в сообщении российского телекоммуникационного оператора, речь идет о создании совместного предприятия (СП) для работы на рынке этого государства. Совместно с партнерами из Узбекистана. Новое СП получило название Digital Holding.

Как отмечает пресс-служба "Мегафона", в него, как планируется, будут включены узбекский оператор сотовой связи Ucell. Также в СП, как намечено, войдут CRPT Turon и ICS Holding Uzbekistan. Это активы USM в этой стране.

При этом правительство Узбекистана передаст в СП 100% уставного капитала Ucell. Что касается вклада российских партнеров, то это не только две "дочки" USM, но также вложения в объеме $100 млн в его развитие. "Мегафон" также сообщил о создании новой компании "Диджитал Инвест". Она образована совместно с "ЮэСэМ Телеком". Создана для вхождения в СП. Стороны владеют новой компанией на паритетных началах.

Что касается самого СП, то здесь доля российской стороны составит 51%, а доля представляющего Узбекистан Агентства по управлению государственными активами – 49%.

Как сообщало ранее Piter.tv, "МегаФон" снабдил связью и интернетом скоростную автодорогу М-11 "Нева".

Фото: Pixabay.com