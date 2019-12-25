"МегаФон" снабдил связью и интернетом скоростную автодорогу М-11 "Нева"

Звонить и выходить в интернет будет удобно на протяжении всех 680 км трассы.

Мобильный оператор "МегаФон" полностью покрыл связью скоростную трассу М-11 "Нева". Работы на автодороге из Петербурга в Москву завершены, абоненты компании смогут звонить, отправлять сообщения и выходить в интернет на любом участке трассы.

Отмечается, что с момента открытия М-11 "МегаФон" установил на трассе почти 100 базовых станций, что позволило голосовой связи стать устойчивой, а интернету – разогнаться до скорости 90 Мбит/с. Цифровые сервисы зачастую необходимы не только пассажирам, коротающим дорогу в развлекательных сервисах и различных диджитал-инструментах для общения, работы и учебы, – водителям в пути нужны онлайн-карты, возможность пополнения баланса транспондера, музыка.

Трасса "Нева" около года назад связала Москву и Петербург и стала дублером загруженной дороги М-10 "Россия". 680 километров М-11 пролегают от МКАД по территориям Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей, минуя населенные пункты, до КАД у Петербурга.

Фото: avtodor-tr.ru