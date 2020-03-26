Об этом изданию сообщил источник, близкий к правительству.

"Медуза" сообщила, что у сотрудника аппарата правительства обнаружили коронавирус. Об этом изданию сообщил источник, близкий к правительству.

Подозрения на коронавирус у одного из сотрудников аппарата подтвердил и другой источник. Положительный результат теста пришел 25 марта, симптомов у заболевшего нет. На работу он не ходит с сегодняшнего дня, 26 марта.

Карантин в здании правительства не объявлен. Все работают в штатном режиме.

Ранее Путин заявил, что Россия может победить эпидемию быстрее, чем за три месяца.