Путин: Россия может победить эпидемию быстрее, чем за три месяца

Россия может победить эпидемию быстрее, чем за три месяца. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с российскими бизнесменами. Ранее один из предпринимателей заявил, что эпидемию в стране получится остановить не раньше, чем через два-три месяца. Владимир Путин уверен, что власти смогут справиться с проблемой гораздо раньше.
Это уже неплохой прогноз. Потому что в некоторых странах говорят, что война с коронавирусом будет очень долго
прокомментировал политик
Глава России уверен, что страна сможет выйти из эпидемии инфекции раньше, чем предполагают эксперты Сейчас вопрос стоит лишь в сроках распространения и эффективности работы медиков. Путин добавил, что "ситуация с распространением COVID-19 в России несомненно изменится к лучшему". Он рассчитывает на принятие жестких мер. По словам главы государства, чем серьезнее будут ограничения, тем меньше они продлятся.
В Кремле назвали причину отмены поездки Путина в Петербург.
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