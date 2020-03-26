Путин: Россия может победить эпидемию быстрее, чем за три месяца

Глава страны прокомментировал сроки распространения инфекции внутри РФ.

Россия может победить эпидемию быстрее, чем за три месяца. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с российскими бизнесменами. Ранее один из предпринимателей заявил, что эпидемию в стране получится остановить не раньше, чем через два-три месяца. Владимир Путин уверен, что власти смогут справиться с проблемой гораздо раньше.

Это уже неплохой прогноз. Потому что в некоторых странах говорят, что война с коронавирусом будет очень долго прокомментировал политик

Глава России уверен, что страна сможет выйти из эпидемии инфекции раньше, чем предполагают эксперты Сейчас вопрос стоит лишь в сроках распространения и эффективности работы медиков. Путин добавил, что "ситуация с распространением COVID-19 в России несомненно изменится к лучшему". Он рассчитывает на принятие жестких мер. По словам главы государства, чем серьезнее будут ограничения, тем меньше они продлятся.

В Кремле назвали причину отмены поездки Путина в Петербург.

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