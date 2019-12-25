В четверг, 26 марта, в Кремле назвали причину отмены поездки Путина в Петербург. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Отмечается, что поездки главы государства за пределы Москвы не отменены.
"Перемещения президента сопряжены с логистическими усилиями большого количества людей",
— добавил он.
Отметим, что сегодня Путин должен был встретиться с представителями предпринимательского сообщества российских городов. При том, что поездки отменены, график президента не поменялся.
Напомним, что в среду, 25 марта, президент России обратился к россиянам в связи с ситуацией с коронавирусом. Глава государства объявил нерабочие дни с 30 марта до 3 апреля.
Ранее мы сообщали о том, что на следующей неделе общественный транспорт Петербурга будет работать по графику воскресенья.
Фото:kremlin.ru
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