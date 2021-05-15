Матвиенко: 40% инженерных коммуникаций в России превысили нормативный срок службы

По ее словам, тема модернизации коммунальной инфраструктуры должна быть приоритетом номер один для региональных властей.

В России 40% инженерных коммуникаций превысили нормативный срок службы. Об этом заявила председатель Совет Федерации Валентина Матвиенко на заседании ведомства.

По ее словам, такие инженерные коммуникации нуждаются в замене. Матвиенко отметила, что в рамках нового национального проекта "Инфраструктура для жизни" будет реализован федеральный проект, направленный на модернизацию коммунальной инфраструктуры. Спикер Совфеда уточнила, что общий объем его финансирования до 2030 года составит порядка 4,5 трлн рублей. Матвиенко добавила, что тема модернизации коммунальной инфраструктуры должна быть приоритетом номер один для региональных властей.

Ранее Матвиенко назвала деградацией "мусорную реформу".

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