"Матрос-революционер", ударивший "Петра I" у "Авроры", заплатит 10 тыс. рублей штрафа

Свидетель, коллега потерпевшего, подтвердил, что Петр I действительно выражался и вторгался в личное пространство, но уточнил, что Разинкин толкнул его по плечу, лицу и шее, и тот упал.

Михаил Разинкин был привлечен к административной ответственности мировым судьей судебного участка №152 за побои, сообщила руководитель Объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.

Речь идет об инциденте, произошедшего 5 апреля на Петроградской набережной. Разинкин, одетый в костюм революционного матроса для фотосессии, несколько раз ударил потерпевшего, мужчину в образе Петра I, по лицу, оставив у него ушиб и ссадину.

Версии сторон конфликта различаются. Разинкин утверждает, что Петр I мешал им фотографироваться, нарушал личное пространство и использовал неподобающую лексику, поэтому он аккуратно толкнул его в плечо. Однако потерпевший заявляет, что он не вторгался в личное пространство и не выражался непристойно, но Разинкин ударил его кулаком в лицо, из-за чего он упал и ударился головой.

Свидетель, коллега Разинкина, подтвердил, что Петр I действительно выражался и вторгался в личное пространство, но уточнил, что Разинкин толкнул его по плечу, лицу и шее, и тот упал. В результате суд принял решение оштрафовать Разинкина на десять тыс. рублей.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржец отсудил у Минфина 200 тыс. рублей за незаконное уголовное преследование.

Фото: Piter.TV