Суд учел учел принципы разумности и справедливости и частично удовлетворил иск Иманбекова, обязав Министерство Министерство финансов выплатитЬ ему компенсацию морального вреда в размере 200 тыс. рублей.

Петроградский районный суд города Петербурга рассмотрел гражданское дело по иску гражданина Иманбекова к Министерству финансов о возмещении ущерба за незаконное уголовное преследование. Информацию об этом предоставила объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

В ходе судебного разбирательства истец заявил, что в 2018 году против него было возбуждено уголовное дело, которое было закрыто только в 2020 году. В течение двух лет он находился под подпиской о невыезде и пережил серьезные нравственные страдания, которые он оценил в три миллиона рублей. Представитель Минфина объяснил, что доказательств таких страданий суду не предоставлено, поэтому эти требования не признаются. Представитель Следственного комитета, являющийся третьим участником дела, на заседание не явился.

Суд учел учел принципы разумности и справедливости и частично удовлетворил иск Иманбекова, обязав Министерство Министерство финансов выплатитЬ ему компенсацию морального вреда в размере 200 тыс. рублей.

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Фото: Piter.TV