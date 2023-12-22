Приговор за смерть рабочего на Булавского вынесли в Петербурге

Трагедия случилась утром 8 июля на улице Булавского, 6, литера А, где планировалось строительство "административно-производственного здания Художественно-производственного комбината Мариинского театра".

В Петербурге суд вынес приговор производителю работ, на чьей стройке летом прошлого года произошел трагический инцидент, в результате которого погиб рабочий. Мужчина был насмерть придавлен кирпичной стеной во время демонтажных работ. Ответственность за происшествие несет производитель работ в ООО "Балтийский Синдикат", сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Трагедия случилась утром 8 июля на улице Булавского, 6, литера А, где планировалось строительство "административно-производственного здания Художественно-производственного комбината Мариинского театра".

Подсудимый, предполагая, что в дальнейшем будет заниматься демонтажем и ручной разборкой внутренних перегородок, начал работы, не дожидаясь заключения необходимых договоров и подписания соответствующих документов. Он привлекал физических лиц для выполнения этих задач. В частности, с 3 по 8 июля он нанял потерпевшего для демонтажа стены на пятом этаже. При этом подсудимый не провел рабочему инструктаж о безопасных методах работ, не присутствовал, когда тот разбирал неустойчивые конструкции, и не предотвратил обрушение, подчеркнули в суде.

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Фото: Piter.TV