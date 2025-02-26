"Масленичная почта" впервые откроется в Петропавловской крепости 1 марта

Каждые выходные с 12:00 до 18:00 жители города смогут отправлять бесплатные открытки в виде блинов своим близким, поздравляя их с Масленицей.

В Петропавловской крепости 1 и 2 марта, в рамках празднования Масленицы, "Петербургский дневник" впервые откроет "Масленичную почту". Проект реализуется в сотрудничестве с сетью ресторанов "Теремок" и "Почтой России".

Каждые выходные с 12:00 до 18:00 жители города смогут отправлять бесплатные открытки в виде блинов своим близким, поздравляя их с Масленицей. Отправочная точка оформлена в традиционном русском стиле с элементами наивного искусства: три яркие матрешки украсят пространство. "Почта России" обеспечит бесплатную доставку открыток по всей стране.

"Наши новогодние, литературные и морские почтовые проекты уже полюбились жителям и гостям города. В этом году мы решили добавить к ним "Масленичную почту", посвященную одному из самых ярких народных праздников. Участники смогут не только отправить оригинальные открытки, но и сделать запоминающиеся фотографии в специально организованной фотозоне", — поделился Кирилл Смирнов, генеральный директор издательского центра "Петроцентр" и главный редактор "Петербургского дневника".

Праздничные мероприятия обещают объединить традиционные элементы с современными технологиями. Гостей ожидает огромный блинный пирог от "Теремка", выступления этно-битбоксеров, четырехметровая фотозона с неоновой подсветкой, благотворительные лавки, декоративные кокошники и "Тайный сударь" с сюрпризами. Особенностью праздника станет AI-зона, где посетители смогут увидеть свои изображения на огромном экране высотой три метра.

Ранее мы сообщили о том, что полторы тысячи блинов раздадут на Масленицу на Озере Долгом.

Фото: коллаж/ "Петербургский дневник"