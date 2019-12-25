Петербургскому "Манежу" пришлось изменить свою выставочную программу на 2 года вперед

В "Манеже" рассказали, какие мероприятия проводят для горожан сейчас, и какие из них наиболее востребованные.

В пресс-службе ЦВЗ "Манеж" рассказали Piter.tv, как санкции и международная обстановка повлияла на работу выставочного зала. Как оказалось, руководство ЦВЗ было вынуждено пересмотреть свою выставочную программу на ближайшие 2 года.

Все запланированные проекты с участием иностранных художников, кураторов и лекторов были отменены. говорится в сообщении.

Отмечается, что пока зал закрыт, команда учреждения старается не терять связь с аудиторией. Лекционная программа, а также программа мероприятий для детей, подростков и инклюзивной аудитории была и раньше, иногда проводилось по несколько мероприятий в день. В последние месяцы "Манеж" организовал серию экскурсий по Петербургу, запустил разговорные клубы, цикл лекций о 59-й венецианской арт-биеннале, продолжил проводить события для подростков в рамках программы Manege Junior.

Мы рады, что большой популярностью пользуется наш новый формат: разговорные клубы на английском языке. Уличные туры по маршруту "Скульптурная линия", во время которых участники изучают монументальную скульптуру города, и экскурсия по Коломне "Маршрут невидимки" также оказались очень востребованными. В апреле мы получили очень много заявок на "Ночь в Манеже". Обычно мы проводим это мероприятие в рамках выставки, но в этот раз пригласили участников в пустой Манеж и получили очень много положительных откликов. пресс-служба "Манежа".

В июле в ЦВЗ откроется новая выставка "Без названия. Из коллекции Музея искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков".

Фото: Piter.tv