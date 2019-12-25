В июле в ЦВЗ "Манеж" откроется новая выставка

Она будет работать с 21 июля по 18 сентября 2022 года.

Центральный выставочный зал "Манеж" в Петербурге готовится к открытию новой выставки. Открытие запланировано на 21 июля, узнал в пресс-службе учреждения Piter.tv.

На экспозиции будут представлены работы из собрания Музея искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков. В этом году он отмечает свой 30-й день рождения. Посетители увидят и узнают или вспомнят более 100 имен и графических или живописных произведений. Среди них — работы В.М. Белаковской, А.С. Ведерникова, Р.Р. Васми, Г.П. Егошина, В.И. Тюленева и других.

Проект "Без названия. Из коллекции Музея искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков" призван показать хронологию развития искусства Ленинграда-Петербурга за последние 100 лет. За это время оно претерпело значительные изменения по своей форме и смыслу.

В рамках выставочного проекта команда Манежа также представит просветительскую программу. Посетителей ждёт цикл лекций о коллекции Музея искусства Санкт-Петербурга и искусстве Ленинграда-Петербурга XX-XXI вв., а также экскурсионные туры, арт-медиации и специальная программа для детей и подростков. пресс-служба ЦВЗ "Манеж".

Напомним, предыдущая выставка, которая носила название "Призраки", была отменена по инициативе родственников французского художника Кристиана Болтански. После этого у "Манежа" прошла выставка подопечных "Ночлежки" и ярмарка "1703". Кроме того, ЦВЗ проводит лекции, краеведческие туры по Петербургу и другие культурные события.

Фото: предоставлено ЦВЗ "Манеж" / собрание МИСПа