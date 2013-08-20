В ЦВЗ "Манеж" откроется первая ярмарка искусства "1703"

В Центральном выставочном зале "Манеж" завершается подготовка к открытию первой ярмарки "1703". Она станет частью культурной программы Санкт-Петербургского международного экономического форума. Уже завтра, 16 июня, "1703" откроется для посетителей.

Проект включает себя всю палитру современного художественного процесса от живописи и фотографии до скульптуры, инсталляций и цифровых арт-объектов, NFT-токенов. Искусству будут посвящены три секции – "Галереи", "Коллекции" и "Цифровое искусство". Также будут работать секции "Лекторий" и "Арт-медитации".

Центральной темой первого сезона ярмарки станет коллекционирование. Marina Gisich Gallery и KGallery покажут знаковые произведения из частных собраний и золотого фонда галерей, например, картины Завена Аршакуни, Валерия Ватенина, Германа Егошина. Центр визуальной культуры Béton представит выставку фотографий отечественных и зарубежных фотографов, которые были сделаны во второй половине XX века. Пространство было организовано в виде лабиринта.

В секции "Галереи" будут представлены работы как известных мастеров, так и новичков, объединенных принципом исторических отсылок, оммажей и перепрочтения художественных стилей. Все предметы искусства можно приобрести.

В этом году у нас такой камерный формат, всего семнадцать коммерческих галерей, и мы здесь с комфортом разместились, у нас одинаковые стенды, мы не делили их по площади, все по сорок метров. Алена Платонова, технический директор Ярмарки "1703".

В секции "Цифровое искусство" медиахудожники представляют цифровые произведения, мультимедийные инсталляции и арт-объекты на стыке искусства, науки и технологий. Участниками станут Центр Art & Science Университета ИТМО, многофункциональная платформа о цифровом искусстве Masters digital и мультиформатный проект Generative Gallery.

Лекторий рассчитан на 100 мест. Коллекционер, основатель и владелец ASKERI GALLERY Полина Аскери расскажет о том, как начать разбираться в современном искусстве. Аналитик, экономист, сценарист didgital-проектов Максим Рева и искусствовед, куратор проектов Ольга Мудрова проведут лекцию на тему "Искусство метавселенной, новые горизонты для художников".

Ярмарка заняла оба этажа "Манежа". На оформление площадки потребовалось больше 2 недель. Организатором культурного проекта выступила компания "Газпром" при поддержке Комитета по культуре. "1703" будет открыта с 16 по 19 июня с 11:00 до 21:00.

Видео и фото: Piter.tv