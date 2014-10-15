"Манеж" станет филиалом "Новогодней почты"

"Манеж" присоединился к акции "Новогодняя почта", объявил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский. Посетителям "Манежа" предоставляется возможность отправлять оригинальные детские открытки с 23 по 28 декабря с 17:00 до 20:00, пишет "Петербургский дневник".
Идея "Новогодней почты" перекликается с текущей экспозицией в "Манеже". Посетители имеют возможность окунуться в атмосферу будущего, исследуя уникальные разработки российских учёных и инженеров, представленные на выставке "Политехнический музей: созидающий настоящее".
Таким образом, Центральный выставочный зал станет пятым филиалом "Новогодней почты" в этом году.
Ранее мы сообщили о том, что авторы открыток для "Новогодней почты" определены.
Фото: Александр Глуз / "Петербургский дневник"
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