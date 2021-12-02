"Манчестер Юнайтед" уступил с крупным счетом "Брентфорду"

Команда проиграла второй матч подряд на старте сезона.

"Манчестер Юнайтед" потерпел поражение от "Брентфорда" со счетом 0:4 в матче 2-го тура чемпионата Англии по футболу. Игра прошла на стадионе "Брентфорд Коммьюнити" в Брентфорде.

Все голы были забиты в первом тайме. На 10-й минуте счет открыл Джош да Силва. Матиас Йенсен удвоил преимущество хозяев. Бен Ми и Бриан Мбемо довели счет до разгромного.

Отметим, что это поражение стало для "Манчестер Юнайтед" вторым подряд на старте сезона.

Ранее мы сообщали, что "Монако" Головина вылетел из Лиги чемпионов.

Видео: YouTube / Brentford Football Club