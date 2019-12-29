Названа дата выхода сериала "Магомаев"

Премьера состоится на Первом канале 10 марта.

Во вторник, 10 марта, на Первом канале стартует показ сериала "Магомаев" с Милошем Биковичем в главной роли. Об этом сообщила пресс-служба канала.

Действие в фильме происходит в конце 1960-х гг. Во время записи концертной программы Муслим Магомаев знакомится с оперной певицей Тамарой Синявской. Между королем советской эстрады и восходящей звездой Большого театра пробегает искра. Однако Тамара замужем, и Муслим не свободен. Но у настоящей любви нет преград, и судьба вновь сводит влюбленных, на этот раз в Париже.

Биографический фильм о Муслиме Магомаеве сняли режиссеры Дмитрий Тюрин и Роман Прыгунов по заказу Первого канала. Исполнителей главных ролей – Милоша Биковича и Ирину Антоненко – утверждала лично вдова певца. В фильме также снялись Светлана Устинова (возлюбленная Магомаева Лика), Алёна Ивченко (Екатерина Фурцева), Анастасия Попова (Елена Образцова) и др.

Съемки сериала проходили в Баку и Москве. В одном из павильонов Мосфильма поставили декорацию Международного фестиваля песни, который проходил в Сопоте (Польша). Точная копия концертная зала была создана по архивным телематериалам с выступления Магомаева.

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Видео: YouTube / Irina Antonenko