В "Форсаже 9" появится Бен Стиллер

Американский актер Бен Стиллер может появиться в девятой части фильма "Форсаж". Об этом сообщает издание PageSix.
Кого именно сыграет актер, неизвестно. Возможно, это будет камео-роль.
Премьера фильма "Форсаж 9" состоится 21 мая 2020 года. Главный герой Доминик Торетто живет мирной жизнью вместе со своей супругой Летти и внебрачным сыном Брайаном. Эта гармония нарушается после появления кибертеррористки Сайфер. Она мечтает отомстить Доминику за все свои провалы. Ситуация осложняется тем, что в качестве своего "Ферзя" Сайфер использует профессионального наемника Джейкоба – младшего брата Доминика.
В фильме сыграли Вин Дизель, Мишель Родригес, Шарлиз Терон и другие.
Ранее мы писали, что петербургская группа Little Big представит Россию на "Евровидении-2020".
Фото: Facebook / Ben Stiller
Обсуждение ( 0 )