В "Форсаже 9" появится Бен Стиллер

Кого именно сыграет актер, неизвестно.

Американский актер Бен Стиллер может появиться в девятой части фильма "Форсаж". Об этом сообщает издание PageSix.

Кого именно сыграет актер, неизвестно. Возможно, это будет камео-роль.

Премьера фильма "Форсаж 9" состоится 21 мая 2020 года. Главный герой Доминик Торетто живет мирной жизнью вместе со своей супругой Летти и внебрачным сыном Брайаном. Эта гармония нарушается после появления кибертеррористки Сайфер. Она мечтает отомстить Доминику за все свои провалы. Ситуация осложняется тем, что в качестве своего "Ферзя" Сайфер использует профессионального наемника Джейкоба – младшего брата Доминика.

В фильме сыграли Вин Дизель, Мишель Родригес, Шарлиз Терон и другие.

Ранее мы писали, что петербургская группа Little Big представит Россию на "Евровидении-2020".

Фото: Facebook / Ben Stiller