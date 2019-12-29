Петербургская группа Little Big представит Россию на "Евровидении-2020"

Группа Little Big представит Россию на конкурсе песни "Евровидение 2020" в Роттердаме. Об этом сообщили на Первом канале.
Первый канал принял решение данную миссию поручить группе Little Big из Петербурга.
Лидер коллектива Илья Прусикин пообещал, что музыканты сделают все, что в их силах. Премьера песни, с которой Little Big выступят на "Евровидении", состоится в ближайшие дни.
Даты "Евровидения 2020"
Первый полуфинал – 12 мая
Второй полуфинал – 14 мая
Финал – 16 мая
Ранее Панайотов опроверг новость о своём участии в Евровидении
Видео: Youtube / Little Big
Обсуждение ( 0 )