Петербургская группа Little Big представит Россию на "Евровидении-2020"

Премьера песни, с которой Little Big выступят на "Евровидении", состоится в ближайшие дни.

Группа Little Big представит Россию на конкурсе песни "Евровидение 2020" в Роттердаме. Об этом сообщили на Первом канале.

Первый канал принял решение данную миссию поручить группе Little Big из Петербурга.

Лидер коллектива Илья Прусикин пообещал, что музыканты сделают все, что в их силах. Премьера песни, с которой Little Big выступят на "Евровидении", состоится в ближайшие дни.

Даты "Евровидения 2020"

Первый полуфинал – 12 мая

Второй полуфинал – 14 мая

Финал – 16 мая

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Видео: Youtube / Little Big