Панайотов опроверг новость о своём участии в Евровидении

Назвал это сплетнями

Певец написал об этом в своём аккаунте Instagram. Александр Панайотов назвал информацию о его поездке на "Евровидение" сплетнями, которые подхватили СМИ.

- Единственный источник, который достоверно огласит участника от России - это Первый канал. Он никакой информации и никаких комментариев на этот счёт не давал, - отметил Александр.

Также сообщалось, что на конкурс могли поехать Zivert, Полина Гагарина, группа Little Big.

Евровидение-2020 пройдёт в нидерландском Роттердаме.

Видео: YouTube / Alexander Panayotov