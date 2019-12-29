Панайотов опроверг новость о своём участии в Евровидении

Певец написал об этом в своём аккаунте Instagram. Александр Панайотов назвал информацию о его поездке на "Евровидение" сплетнями, которые подхватили СМИ.
- Единственный источник, который достоверно огласит участника от России - это Первый канал. Он никакой информации и никаких комментариев на этот счёт не давал, - отметил Александр.
Также сообщалось, что на конкурс могли поехать Zivert, Полина Гагарина, группа Little Big.
Евровидение-2020 пройдёт в нидерландском Роттердаме.
Видео: YouTube / Alexander Panayotov
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