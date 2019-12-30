"Лжеминеры" прислали письмо о бомбе в петербургском Роскомнадзоре

Ничего подозрительного снова не обнаружили.

В субботу, 25 января, стало известно о том, что в Роскомнадзор прислали сообщение о заложенной бомбе. Это произошло после попытки заблокировать сервис с которого до этого поступали угрожающие электронные письма.

Ранее для рассылки жутковатых посланий "лжеминеры" использовали почтовый сервис Startmail, о блокировке которого ранее отчитывались в ведомстве. Однако новая партия сообщений затронула не только самих сотрудников федеральной службы, но и весь остальной город. Злоумышленники также сообщали о минировании магазинов, больниц, зданий прокуратуры, ЗакСа и городского правительства.

В результате масштабной проверки на 1680 объектах эвакуировали 31 486 человек, но ничего подозрительного в очередной раз так и не нашли.

Ранее мы писали, что в Петербурге анонимные лжеминеры добрались до школ.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга