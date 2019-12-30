"Локомотив" подал иск к своему бывшему президенту на 145 млн рублей

Текст поданного в суд заявления пока в картотеке не размещен.

Футбольный клуб "Локомотив" подал в Арбитражный суд Москвы иск к своему бывшему президенту Илье Геркусу. Как следует из картотеки "Электронное правосудие", сумма исковых требований клуба составляет 144,7 миллиона рублей.

Текст поданного в суд заявления пока в картотеке не размещен, дата судебного заседания еще не назначена.

Илья Геркус был президентом "Локо" с лета 2016 по декабрь 2018 года. В эти году клуб стал чемпионом России (2017/18) и обладателем Кубка страны (2016/17).

В настоящее время железнодорожники занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России.

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