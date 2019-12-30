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Петербургский суд оставил без изменения приговор фанату "Спартака" Бевзу
Сегодня, 16:21
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Петербургский суд оставил без изменения приговор фанату "Спартака" Бевзу

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Заводящий спровоцировал толпу фанатов на нецензурные скандирования во время матча.

Петербургский городской суд не удовлетворил жалобу на постановление Петроградского районного суда в отношении Валерия Бевза. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

В декабре прошлого года футбольного фаната привлекли к административной ответственности: назначили штраф и отстранили от посещения спортивных мероприятий на полтора года. Сообщалось, что болельщик спровоцировал толпу фанатов на нецензурные скандирования в ходе матча "Зенит"-"Спартак". Бевз с громкоговорителем нелестно отзывался о воспитаннике "Спартака" и нынешнем футболисте петербургского клуба Артеме Дзюбе, вслед за заводящим оскорбления повторяла вся толпа.

Суд оставил принятое решение без изменений.

Фото: Piter.TV

Теги: валерий бевз, спартак, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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