Петербургский суд оставил без изменения приговор фанату "Спартака" Бевзу

Заводящий спровоцировал толпу фанатов на нецензурные скандирования во время матча.

Петербургский городской суд не удовлетворил жалобу на постановление Петроградского районного суда в отношении Валерия Бевза. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

В декабре прошлого года футбольного фаната привлекли к административной ответственности: назначили штраф и отстранили от посещения спортивных мероприятий на полтора года. Сообщалось, что болельщик спровоцировал толпу фанатов на нецензурные скандирования в ходе матча "Зенит"-"Спартак". Бевз с громкоговорителем нелестно отзывался о воспитаннике "Спартака" и нынешнем футболисте петербургского клуба Артеме Дзюбе, вслед за заводящим оскорбления повторяла вся толпа.

Суд оставил принятое решение без изменений.

Фото: Piter.TV