Стали известны сведения о некоторых арестованных в Петербурге болельщиках

Утверждается, что задержанные планировали перемещаться по городу на автобусе в поисках фанатов "Зенита", что привело бы к массовым беспорядкам.

Стали известны подробности о фанатах, привлеченных к административной ответственности фанатам после матча между "Зенитом" и "Спартаком" в Петербурге. Об этом 7 декабря рассказало РИА "Новости" со ссылкой на источник.

В отношении болельщиков вынесли 34 постановления. По сведениям источника известно, что заводящий "Спартака" Валерий Бевз "спровоцировал массовые нецензурные скандирования". Во время игры в результате конфликта с другим фаната клуба Бевз упал с решетки. Кадры этого были продемонстрированы на суде. Заводящему теперь воспрещается ближайшие полтора года приходить на футбольные матчи.

Одному из фанатов, который постоянно участвует в фанатских драках, назначили 8 суток административного ареста. Мужчина нецензурно выражался, а также находился в состоянии алкогольного опьянения

Еще одним задержанным оказался лидер экстремистской и запрещенной группировки "Поколение". С ним в автобусе вместе с боевым составом также ехал сотрудник "Спартака" по работе с фанатами. Он числится в фанатской группировке CWO.

По словам собеседника агентства, были схвачены члены группировок "Школа", "Авангард", "Традиция", "Поколение", "КБ Рязань".

Ранее мы рассказали, что Михаил Боярский назвал "ребячеством" фанатскую акцию протеста на матче "Зенит" - "Динамо".

Фото: Piter.tv