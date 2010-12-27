Боярский не оценил фанатскую акцию протеста

Мушкетер назвал это "ребячеством".

Михаил Боярский прокомментировал фанатскую акцию протеста, которая прошла на матче "Зенит" - "Динамо".

Актер и музыкант отрицательно отнесся к поведению футбольных болельщиков, передало "ТАСС". Боярский назвал это "ребячеством и несерьезностью".

"Я привык поддерживать клуб сердцем, а не так, как это делают фанаты", - заявил давний болельщик сине-бело-голубых.

Напомним, накануне на "Газпром Арене" прошла игра между "Зенитом" и московским "Динамо". На 40-й минуте болельщики обоих клубов покинули стадион в знак протеста против действий полиции.

Фото: ВКонтакте / Михаил Боярский