Боярский не оценил фанатскую акцию протеста

Михаил Боярский прокомментировал фанатскую акцию протеста, которая прошла на матче "Зенит" - "Динамо".
Актер и музыкант отрицательно отнесся к поведению футбольных болельщиков, передало "ТАСС". Боярский назвал это "ребячеством и несерьезностью".
"Я привык поддерживать клуб сердцем, а не так, как это делают фанаты",
- заявил давний болельщик сине-бело-голубых.
Напомним, накануне на "Газпром Арене" прошла игра между "Зенитом" и московским "Динамо". На 40-й минуте болельщики обоих клубов покинули стадион в знак протеста против действий полиции.
Фото: ВКонтакте / Михаил Боярский
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