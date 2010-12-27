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Боярский не оценил фанатскую акцию протеста
Сегодня, 18:10
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nadezhda_sib

Боярский не оценил фанатскую акцию протеста

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Мушкетер назвал это "ребячеством".

Михаил Боярский прокомментировал фанатскую акцию протеста, которая прошла на матче "Зенит" - "Динамо". 

Актер и музыкант отрицательно отнесся к поведению футбольных болельщиков, передало "ТАСС". Боярский назвал это "ребячеством и несерьезностью". 

"Я привык поддерживать клуб сердцем, а не так, как это делают фанаты",

- заявил давний болельщик сине-бело-голубых. 

Напомним, накануне на "Газпром Арене" прошла игра между "Зенитом" и московским "Динамо". На 40-й минуте болельщики обоих клубов покинули стадион в знак протеста против действий полиции. 

Фото: ВКонтакте / Михаил Боярский

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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