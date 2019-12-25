"Локомотив" одержал победу над "Ростовом" и сократил отрыв от "Зенита"

Команда Юрия Семина занимает второе место.

В матче 22-го тура Российской премьер-лиги московский "Локомотив" обыграл на выезде "Ростов" со счетом 3:1.

Гости забили в первом тайме три мяча за восемь минут. После удара Гжегоша Крыховяка мяч удачно срикошетил от головы вратаря "Ростова" Сергея Песьякова. Второй гол в ворота хозяев забил Рифат Жемалетдинов. Закрепил успех "Локомотива" Гжегош Крыховяк.

Во втором тайме единственный мяч с пенальти забил капитан "Ростова" Ивелин Попов.

"Локомотив" набрал 41 очко и обошел в турнирной таблице "Краснодар", уступивший в гостях "Сочи" - 0:2.

Напомним, что "Зенит" разгромил екатеринбургский "Урал" со счетом 7:1. Команда Сергея Семака набрала 50 очков после 22-х туров.

Фото: VK / @fcrostov