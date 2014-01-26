Встреча проводилась в рамках 12-го тура АПЛ.

"Ливерпуль" забил 4 безответных мяча "Арсеналу" в рамках 12 этапа в регулярном чемпионате Англии (Премьер-лиги). Встреча состоялась вечером 20 ноября на стадионе "Энфилд". Хозяева одержали уверенную победу над гостями.

Футболист Садио Мане вывел красных вперёд на 39-й минуте. В начале второго тайма спортсмен по имени Диогу Жота упрочил преимущество для "Ливерпуля". Следующий гол реализовал на 73-й минуте египетский форвард Мохамед Салах. Завершающую точку в игре поставил мяч японского представителя Такуми Минамино. Он стал автором четвертого гола в ворота голкипера "Арсенала" Аарона Рамсдейла.

Напомним, что "Арсенал" прервал свою беспроигрышную серию, которая продолжалась на протяжении восьми матчей. Команда тренера Микеля Артеты уступила в АПЛ впервые с 28 августа. По итогам 12 матчей "Ливерпуль" с 25 очками занимает вторую позицию в рейтинге. "Арсенал" – на пятой строчке.

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Фото и видео: Youtube/Liverpool FC