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"Ливерпуль" обыграл "Манчестер Сити" в матче за Суперкубок Англии

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Команда завоевала трофей впервые с 2006 года.

"Ливерпуль" одержал победу над "Манчестер Сити" со счетом 3:1 в матче за Суперкубок Англии-2022. Игра прошла на стадионе "Кинг Пауэр" в Лестере.

В первом тайме Трент Александер-Арнольд вывел "Ливерпуль" вперед. После перерыва "горожане" отыгрались благодаря точному удару Хулиана Альвареса. Однако под конец встречи Мохаммед Салах и Дарвин Нуньес закрепили успех "красных".

Для "Ливерпуля" победа в Суперкубке стала первой с 2006 года.

Ранее мы сообщали, что "Зенит" разгромил "Локомотив" со счетом 5:0.

Видео: YouTube / The Emitates FA Cup

Теги: суперкубок англии, фк ливерпуль, фк манчестер сити
Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе,

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